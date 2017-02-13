川普具政治可塑性 中表肯定

媒體分析，「川習通話」證明了川普(左)是可朝正向塑造的，因此中國必須堅持戰略定力，守住底線。(圖/新華社、美聯社)

美國總統川普在華府時間9日晚與中國國家主席習近平首次通話，川普強調美國政府堅持奉行一中政策，讓憋扭幾個月的美中關係得到舒緩。媒體分析，政治素人川普的確有著不可預測性，但也有其可塑性一面。這次通話證明了川普是可朝正向塑造的，因此中國必須堅持戰略定力，守住底線。

中評社評論指出，「塑造」是中國應對川普的外交法寶，然而美國國內的反華勢力也在力圖塑造一個對中國採取階段態度的總統。「川習通話」是一個好的開始，之後兩國元首約定正式會面，才是中美關係新的正常化標誌。

因此，今後一段時間在遇到川普政府不穩定的表現時，中國應該保持其戰略定力，持續密切溝通，將中國的利益、原則和底線通過各種形式知會美國，不斷正向塑造川普政府對中觀念，從而影響其中國乃至亞洲政策，最終塑造一個更加進步的中美關係。

這通電話打得好，但塑造畢竟不是鑄造，中國不能就此完全放心，塑造也不是完全沒有原則的妥協。中評社認為，當川普的言行政策有可能導致美中關係觸礁時，必須明確勸導甚至採取遏制手段。但是，大的方向必須把握，不能因小失大。如果因為一時的民族情緒而把川普推向不可迴旋的絕境，加害中美關係，絕對不足取！

(中時電子報)