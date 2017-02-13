川普具政治可塑性 中表肯定
美國總統川普在華府時間9日晚與中國國家主席習近平首次通話，川普強調美國政府堅持奉行一中政策，讓憋扭幾個月的美中關係得到舒緩。媒體分析，政治素人川普的確有著不可預測性，但也有其可塑性一面。這次通話證明了川普是可朝正向塑造的，因此中國必須堅持戰略定力，守住底線。
中評社評論指出，「塑造」是中國應對川普的外交法寶，然而美國國內的反華勢力也在力圖塑造一個對中國採取階段態度的總統。「川習通話」是一個好的開始，之後兩國元首約定正式會面，才是中美關係新的正常化標誌。
因此，今後一段時間在遇到川普政府不穩定的表現時，中國應該保持其戰略定力，持續密切溝通，將中國的利益、原則和底線通過各種形式知會美國，不斷正向塑造川普政府對中觀念，從而影響其中國乃至亞洲政策，最終塑造一個更加進步的中美關係。
這通電話打得好，但塑造畢竟不是鑄造，中國不能就此完全放心，塑造也不是完全沒有原則的妥協。中評社認為，當川普的言行政策有可能導致美中關係觸礁時，必須明確勸導甚至採取遏制手段。但是，大的方向必須把握，不能因小失大。如果因為一時的民族情緒而把川普推向不可迴旋的絕境，加害中美關係，絕對不足取！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。