日月潭過情人節 嚐情人花宴眺美景

為讓戀人度過浪漫情人節，日月潭飯店業者推出「情人花宴」套餐，每道料理都用花入菜，伴著遠眺美麗湖景，留下兩人回憶。

歡慶西洋情人節，一家知名溫泉酒店業者14日到3月14日推出「情人花宴」，由西餐行政主廚白家豪設計，每道餐點用花入菜、以花命名，採每天限量預訂，讓情人在頂樓Sky Lounge品嚐佳餚，伴著夕陽西下，眺望日月潭湖光山色，享受兩人之間的浪漫。

業者表示，「蝶豆花氣泡酒」為紫色調氣泡酒，當食用花破冰融化，釋出花香氣味，讓這杯開胃酒更引人入勝；「情海花園」菜如其名，亮麗的盤飾配色，搭配北海道紫海膽、帝王蟹、俄羅斯香料，清新滋味如置身歐風花園。

還有「碟瓜花塘」以富含水分的埔里綠色飛碟瓜，搭配龍蝦熬煮湯底，放著半生熟的水波蛋，食用時輕劃破蛋液，與龍蝦湯入口，濃郁口感象徵感情濃厚；主菜「羅馬花魚」以少見的羅馬花椰菜搭配日月潭頭社的粟子南瓜製成配菜與沾醬，旬魚則挑選油脂豐富、香氣十足的背鰭部位，再以帕瑪火腿裹住鮮美魚肉。

業者表示，「高粱花龍」以橄欖油炒高粱米，倒入雞高湯，再與西班牙番紅花同煮後，取出熟米，搭配炸軟殼龍蝦、大量熟成乾乳酪，製作費工。還有黑和牛搭配法國鹽之花佐味的「鹽之花牛」，最後以「蘋果花派」為約會留下完美回憶。1060213

(中央社)