投球失憶？軟銀火球狀元守備超爛

田中正義投球超吸睛，守備卻讓人直搖頭。(截自日本雅虎體育)

去年獲五支球團同時第1指名，球界對田中正義期待可見一斑，然而手握156公里火球的他，卻連基本傳球都有問題？日媒13日報導，他昨參加守備練習時，無論想傳哪個壘包，竟全以暴傳收場，他不禁尷尬的說，「真的不擅長守備…」日前曾傳他患投球恐懼症(Yips)，現在看來似乎真有可能。

《西日本體育》報導，田中昨首次參與守備練習，過程狀況連連。先模擬無人出局一壘有人，接到球傳一壘的狀況，只見他練習3球，竟不是傳彈跳球，就是傳太高；隨後沒模擬狀況，他接到三壘線邊滾地球，更狂傳3個高球、1球暴投，守備完全不及格，讓他傳出球後，無奈的仰天苦笑。

得知田中的狀況，軟銀教練團在守備練習後，又再替他進行守備特訓，負責特訓的投手教練高村祐認為，田中手長腳長的身材，不會不適合做野手守備，但他還不知道怎麼運用自己的身體完成動作；同樣參加特守的，還有前年軟銀第1指名高橋純平，高村直言，「他們兩個，想變成王牌就得把這件事做好。」

儘管田中守備有問題，三度拿下投手金手套講的總教練工藤公康，倒是不太擔心，認為沒人能一開始每件事都做好，想做好就得練習。田中也與工藤抱持同樣的想法，「我唯一能做的只有不斷練習，並盡可能做到最好。」他接著將於14日投實戰打擊練習。

(中時電子報)