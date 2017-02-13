真肚皮有喜？熊黛林曖昧：嗯...那個...
女星熊黛林去年10月與香港富二代郭可頌結婚，正式升格為人妻，小倆口婚後積極「趕進度」，熊黛林找中醫調身體為懷孕做準備，而近日夫妻倆被目擊看「婦科聖手」之稱的中醫，熊黛林疑似肚皮有喜，消息傳出後，熊黛林昨（12日）晚在微博曖昧寫下：「這個...還是不說了」。
積極想懷孕的熊黛林被民眾目擊，由郭可頌小心翼翼陪同看中醫，醫師教他們煲藥、叮嚀注意事項，郭可頌看起來心情不錯，新婚的熊黛林疑有孕，面對懷孕一事，熊黛林昨晚則在微博寫下：「嗯……那個…這個…還是不說了…」，並附上摀嘴笑的貼圖，沒有正面回應懷孕傳聞，曖昧發文引發網友熱議。
熊黛林去年升格為「郭太」後，不僅一舉一動洋溢新婚喜悅，婚後也努力拚生子，想在今年生出金雞寶寶，她也為此向新手媽媽Angelababy討求子秘方，而現在熊黛林疑似有喜，也期待她早日宣布懷孕的好消息。
(中時電子報)
關鍵字：熊黛林
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