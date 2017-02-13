北韓宣稱「北極星二號」彈道飛彈試射成功

我要評比

金正恩（前中）。（新華社資料照片）

北韓證實已成功發射一枚新型中程彈道飛彈「北極星二號」。據《朝鮮中央通訊社》報導指出，在北韓領導人金正恩視導下，「北極星二號」於12日發射，金正恩坐鎮發射基地，親自指揮試射，並且飛彈試射成功。

這次發射的中程飛彈是新型策略武器系統，可以攜帶核彈頭，並且能「躲避攔截」，金正恩對於擁有如此強大的核子攻擊武器，展示國威，相當滿意。

《CNN》報導，該次「北極星二號」發射，已獲得南韓和美國官員證實，這是美國總統川普正式上任後，平壤第一次發動試射飛彈。

飛彈射出後，降落在日本海，引發日本首相安倍晉三強烈不滿，並隨即在美國佛羅里達州和川普一同召開記者會，表達完全無法容忍北韓試射飛彈，並強調北韓必須完全遵守聯合國安理會的相關決議行事。

聯合國安理會決議指出，為遏止北韓的核武發展，禁止其發動彈道飛彈的試射。

川普也在與安倍聯合發表的記者會中，簡短表明，希望大家都能完全知道美國絕對100%支持日本。

日本內閣官房長官菅義偉則表示，安倍川普會面之際，北韓發動試射飛彈，是對日本地區明確的挑釁行為。

(中時電子報)