糖尿病友冬天運動 醫籲記住8原則

醫師會建議糖尿友平日維持適度運動，但在氣溫較低的冬天運動，仍有些小地方要注意。醫師指出，可記住8大原則，協助在冬天平穩控制血糖。

奇美醫學中心全人醫療科暨內分泌科主治醫師葉峻榳表示，運動可以改善胰島素阻抗，優化血糖控制。但在較冷的天氣運動時，糖尿病友們需做好「注意保暖」、「保護雙腳」、「補充水分」、「營養充足」、「藥物評估」、「時間監控」、「親友陪伴」、「室內運動」等8項原則。

葉峻榳表示，在寒冷天氣中運動，除了要避免受寒，穿著也不宜過熱，建議可以「洋蔥式穿法」為主。另外，低溫環境下，末梢血管會收縮，因此，維持雙腳充足的血液灌流相當重要；可選用保暖且排汗的襪子，搭配合適大小的運動鞋。

他說，運動中，飲用水切忌太冰或太燙，以溫度適中易入口為佳，建議可攜帶保溫瓶。而氣溫寒冷又餓著肚子，運動效果必定大打折扣，低血糖風險也會上升；根據不同的運動類型，要補充適量碳水化合物。

葉峻榳指出，運動時有親友陪伴，除了強化運動的動機，在寒冷天氣中若出現突發狀況，也能馬上伸出援手。

他說，過於冰冷、或是空污指數偏高的空氣，都會對人體造成不良的影響；一旦呼吸道過度刺激，可能會併發嚴重咳嗽、氣管收縮，打亂運動步調。針對這類情況，最好可改在室內（自家、體育館、健身房等）運動，會是比較好的選擇。1060213

(中央社)