吳德榮：寒流尾聲 週二起逐日回暖

我要評比

氣象專家吳德榮表示，冷空氣繼續減弱，今天西半部轉為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；週二北台灣白天高溫約可回升至攝氏20度以上，中南部可達23至25度，但日夜溫差大。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，今天白天的高溫因寒流減弱，陽光輻射效應的增強，高溫將比昨天回升2、3度；夜間的低溫，原本也應該因寒流減弱而回升，但因長波「輻射冷卻效應」而抵銷，低溫平均約僅回升1度，有些地方甚至不升反降。

他指出，明天清晨中部以北空曠地區仍可能降至10度左右，要注意保暖。西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。

至於週三至週五（15日至17日），天氣晴朗穩定，氣溫逐日回升，週三北台灣約可升至23度左右，週四、五則可升至25度以上，中南部也可升至25度左右，白天溫暖舒適、早晚涼。1060213

(中央社)