台北國際書展》謝哲青：跟我出去玩 只是看壞房子和掃墓而已

旅遊作家謝哲青。（八大提供 本報系資料照）

常上電視暢談旅遊經驗談的文史學家謝哲青，憑藉深厚和的人文素養和博學備受讀者、玩家好評！事實上，謝哲青偶爾也會領團帶喜愛藝術的遊客實地走訪歐洲等各國！進來出版新書《星空吟遊》的他日前也來到台北國際書展暢談他的旅遊大小事，沒想到他竟語出驚人地表示，「跟我出去玩，只是看壞掉的房子和掃墓而已」

法國巴黎著名景點—拉雪茲神父公墓。（達志影像／shutterstock提供）

待在小島台灣生活，總是很需要一個到處旅行，帶回許多奇聞軼事的好朋友，謝哲青就是這樣的一位作者。謝哲青畢業於倫敦大學亞非學院，主修藝術史及人類學考古部門碩士(School of Oriental and African Studies, SOAS)的謝哲青，亦曾是倫敦大英博物館及倫敦國家藝廊學藝員，更是中華民國山岳協會的高山嚮導，超過15年國外領隊的專業經驗，除了在台灣主持廣播節目、寫書、上電視外，閒暇時謝哲青也會帶團出國，親自為喜愛旅遊的朋友解說。

謝哲青說，先思考他的《星空吟遊》要給讀者什麼？得先帶領讀者品味梵谷的幾張星空作品開始，從他的觀點，因為西方世界對「星星」的理解和東方完全不同，西方的文學藝術對於星星的理解，是對消失事物的懷念，仰望星空，在西方是為了要得到更多的愛，祈求更多的關注的渴望意義。

謝哲青從口袋裡面拿出一枚18世紀的西班牙銀幣，據說只要兩頓西提牛排的價錢，但不容易獲得，因為銀幣上面要有完整的「海格力斯之柱」，一個西班牙國徽中通向新世界之門的印記，通過此，謝哲青帶領著讀者縱覽自己遊歷過西方世界。

謝哲青希望讀者可以慢慢地去除讀者對星星的神話傳說的觀點，看到人的命運，感知人類在生命的長途旅行裡，所企求的希望，否則「你們說要跟說出去玩，我先跟你說，我只是看壞掉的房子和掃墓而已。」謝哲青為其講題，幽默地做了這個註解。

(中時電子報)