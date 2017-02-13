毒藏私密處 女所長機警查獲
仁武分局鳥松分駐所警員葉晃銘、陳順在日前於轄區處理交通事故時，發現38歲戴姓肇事人精神委靡、神情異常，經查戴女有多次毒品及槍砲前科，警方在其包包查獲安非他命毒品及100多顆一粒眠、海洛因，戴女為躲避員警查緝，竟還將4顆一粒眠藏在私密處衛生棉墊下與內褲中間，令人詫異。
警方於2月10日晚間7時，經民眾報案前往高市鳥松區中正路153巷口處理交通事故時，意外查獲肇事者戴女是治安顧慮人口，並在其車內包包查獲安非他命毒品，當場將她逮捕返所擴大搜索。
戴女遭逮捕進入所內後，神情依然緊張，坐立不安，手緊插放於口袋內，所長紀淑如覺得有異，立即對她搜索，首先在其外套口袋內發現一些壓碎的安非他命，又在戴女內衣胸罩海棉墊內發現一包海洛因毒品，戴女偵訊過程全身冒汗說話發抖，一直要求要廁所，眼神飄浮不定。
所長紀淑如發覺不對勁，搜索戴嫌私密處，果然發現衛生棉墊下與內褲中間黏有4顆一粒眠，前後多次搜索，共查獲一級毒品海洛因3包(共重4.19公克)、二級毒品安非他命2包(7.28公克)及三級毒品一粒眠共120顆。
戴嫌供稱，毒品是向朋友便宜購買或贈與，因為使用過量造成精神恍惚，沒看見前方有車，連剎車都沒踩，就直接衝撞前方車輛，直呼要戒毒了，警方偵訊後依毒品危害防制條例罪嫌將她移送偵辦。
(中時)
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