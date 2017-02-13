川普幕僚批法官侵權 稱正研擬新命令
白宮高階政策顧問米勒（Stephen Miller）今天以「司法侵犯總統職權」，抨擊聯邦法院阻擋總統川普的移民行政命令，並表示政府正在考慮許多選項，包括下達新的行政命令。
路透社報導，米勒於美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）裡說：「我們已有諸多選項，並且全部都將加以考量」。
他嚴詞批評聯邦第9巡迴上訴法院9日維持1名西雅圖聯邦法官暫緩川普禁令的裁定，並指位於舊金山的上訴法院，以往多有出現過分的裁定而後遭推翻的紀錄。
米勒另於「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目裡說：「這是司法侵犯總統職權；總統在此事上的職權無庸置疑」。
法新社報導，米勒在福斯的節目裡證實，白宮正在考慮提出一道新的移民行政命令。美國總統川普先前所下的旅行禁令，已先後遭法院裁定暫緩。
米勒說：「目前我們正考慮和尋求所有的選項」。他表示，下一步不是向最高法院提出緊急抗告，就是提出一道新的行政命令。
他說：「我們正仔細考慮新的額外措施，確保移民不會淪為對美國及其價值懷有敵意者入境的工具。」
川普於1月27日所下的行政命令，禁止收容所有難民120天、敘利亞難民則無期限；命令還禁止7個人口大多數為穆斯林國家的民眾入境美國90天。但川普這項旅禁，2月3日遭1名西雅圖聯邦法官裁定暫緩，上週又被上訴法院合議庭無異議維持繼續暫緩。（譯者：中央社陳亦偉）1060213
(中央社)
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