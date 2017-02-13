飛航超時遭罰 105年華航開罰5件最多
根據民航局違規裁罰統計，去年民航業者因客艙組員飛航超時遭罰的共有8件，以華航5件最多，共罰新台幣90萬元。
根據民航法規定，航空公司違規裁罰最低金額60萬元起跳；不過，去年8件超時案，因航空公司都有主動提報，符合減輕裁罰條件，每件開罰金額低於60萬元。
民航局說，華航這5件客艙組員飛航超時案，都不是去年發生，1件發生在2014年1月，另4件都發生在2015年5至9月。
華航這5件飛航超時案，有4件遭罰20萬元或30萬元罰款，另一件裁處警告。
去年還有3件飛航超時案是第3季的裁罰案，華信航空與立榮航空都是發生在2014年，復興航空發生在2016年，但民航局並未對這3件超時案罰款，只有警告。1060213
(中央社)
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