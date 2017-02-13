高雄透天厝火警 2男無生命徵象

高雄市一棟4樓透天厝今天凌晨發生火警，出動大批警消趕往搶救，火勢約於半小時後撲滅，救護人員從4樓救出2名男子，但已無生命徵象，起火原因由警方調查。

火場為新興區八德二路一棟4樓透天厝，供出租套房，高雄市消防局獲報住宅火警後，出動28車76人趕往搶救，趕抵現場時發現4樓有濃煙冒出，是房間內燃燒，立即布設水線灌救，並於4樓的2處套房救出2名男子，但已無生命徵象。

警消表示，火勢約於半小時後撲滅，進一步調查起火原因。1060213

(中央社)