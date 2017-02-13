UN秘書長：伊斯蘭恐懼症助長恐怖主義
在部分國家反移民情緒高漲之際，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天拜訪沙烏地阿拉伯時說，部分國家出現的「伊斯蘭恐懼症」反而助長恐怖主義。
法新社報導，古特瑞斯與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼、王儲兼內政部長穆罕默德‧納衣夫（Mohammed bin Nayef）與副王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會談後告訴記者這項看法。
在與沙烏地阿拉伯外長朱貝爾（Adel al-Jubeir）共同召開的記者會中，他說：「助長恐怖主義的其中1個原因，是全球某些地方的伊斯蘭恐懼症情緒、伊斯蘭恐懼症政策與伊斯蘭恐懼性仇恨言論。」
古特瑞斯指出：「這樣剛好給達伊沙（Daesh，極端份子團體伊斯蘭國的IS別稱）最好的支持，幫他們宣傳。」（譯者：中央社許湘欣）1060213
(中央社)
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