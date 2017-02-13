陸專家：中國未來30年有3千萬剩男

大陸人口發展專家翟振武表示，中國未來30年將有大約3000萬男人娶不到老婆。他說，重男輕女的觀念以及胎兒性別檢測技術發展，導致中國男性越來越多，女性越來越少。

中共黨媒人民日報海外版今天刊出中國人民大學人口與發展研究中心主任、中國人口學會會長翟振武的訪問。

報導稱，大陸官方報告顯示，中國大陸1980年代中期起開始出現性別失衡。

翟振武解釋性別失衡的原因，首先是強烈的男孩偏好，特別是在農村地區。其次是技術的發展，能夠在女性懷孕14周到16周時檢測出是男孩還是女孩。如果檢測出是女孩，很多家庭會選擇讓孕婦人工流產。

報導指出，過去中國的出生人口性別比最高時達到121.2，有些省份甚至達到130。

翟振武說，「出生人口性別比過高，造成的一個最大的社會問題是『剩男危機』或『光棍危機』」。從1980年代中期開始算，以此逐年累積，未來30年內，逐步進入適婚年齡的男性將比女性多出近3000萬人。

翟振武強調，「除非這些適婚男性都選擇與比他們年齡大的女性結婚，否則，中國未來就會多出接近3000萬『剩男』」。倘若中國大陸今後出生人口性別比下降幅度緩慢，中國的「剩男」數量還會增加。1060213

(中央社)