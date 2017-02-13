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最新！第59屆葛萊美即時得獎名單

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葛萊美獎
第59屆葛萊美獎頒獎典禮在台灣時間13日上午9點登場。（圖／達志影像、美聯社）

第59屆葛萊美獎頒獎典禮在台灣時間13日上午9點登場，這次表演大咖雲集，包括愛黛兒、女神卡卡、碧昂絲、火星人布魯諾、凱蒂佩芮等，而本屆入圍最多獎項的碧昂絲也將挺孕肚登台，備受矚目。

葛萊美獎即時得獎名單：

最佳新人獎：Chance the Rapper

●流行類

最佳流行演唱專輯－愛黛兒《25》

最佳流行個人表演－愛黛兒《Hello》

最佳流行合唱組合－Twenty One Pilots《Stressed Out》

最佳傳統流行演唱專輯－Willie Nelson《Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin》

●饒舌類

最佳饒舌表演－Drake《Hotline Bling》

最佳饒舌表演－Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz《No Problem》

最佳饒舌歌曲－Drake《Hotline Bling》

●搖滾類

最佳搖滾專輯－ Cage The Elephant《Tell Me I’m Pretty》

最佳搖滾表演－大衛鮑伊（David Bowie）《Blackstar》

最佳搖滾歌曲－大衛鮑伊（David Bowie）《Blackstar》

最佳另類專輯－大衛鮑伊（David Bowie）《Blackstar》

最佳金屬樂表演－Megadeth《Dystopia》

●舞曲類

最佳舞曲－The Chainsmokers ft. Daya《Don’t Let Me Down》

最佳舞曲／電子音樂專輯－Flume《Skin》

●音樂錄影帶／電影類

最佳音樂錄影帶－碧昂絲《Formation》

最佳影視原聲歌曲－《Can’t Stop The Feeling!》

最佳電影原聲帶原創配樂－《STAR WARS：原力覺醒》

最佳音樂電影－《一週八天的歲月：披頭時代》

●節奏藍調類

最佳節奏藍調表演－Solange《Cranes In The Sky》

最佳傳統節奏藍調表演－Lalah Hathaway《Angel》

最佳節奏藍調歌曲－《Lake By The Ocean》

最佳節奏藍調專輯－Lalah Hathaway《Lalah Hathaway Live》

●鄉村類

最佳鄉村歌手－Maren Morris《My Church》

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關鍵字：葛萊美獎
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