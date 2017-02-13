日本第一家咖啡廳 竟與台灣有密切關係

日本各地區都有特色咖啡廳，像是買咖啡送早餐、老職人手沖咖啡等，都是不少饕客到日本旅遊必朝聖的景點。但你知道日本的第一家咖啡廳，竟然跟台灣有密切的關係嗎？

歷史學者胡川安在她的書中「和食古早味：你不知道的日本料理故事」提到，反清復明的鄭成功有個弟弟鄭永寧在日本，世世代代都在長崎擔任翻譯工作，而日本第一家咖啡廳「可否茶館」，正是鄭永寧的兒子鄭永慶在明治21年（西元1888年）於東京開的。

鄭永慶年輕時曾赴美國耶魯大學讀書，後來先後到英國倫敦、法國巴黎生活，回到日本後，年輕的他沒有接下家族的翻譯事業，而是把在西方見到的咖啡館移植到日本。

當時西方的咖啡館聚集很多知識分子，一同討論、分享新知，鄭永慶企圖在日本創造這樣一處新的文化空間，因此在創立的「可否茶館」裡放了很多書報雜誌，並陳列西方的新奇玩意，可惜當時風氣未開，加上他不擅經營，最後只得以破產收場。

實際上，日本人接觸咖啡的時間，比鄭永慶開設咖啡館的時間還早，但當時普遍被當成藥物使用，根據記錄，「咖啡」最早的文字記載出現在18世紀末，日本與荷蘭人的生意帳簿裡。

胡川安說，一開始民眾不知道怎麼翻譯「koffie」這個字，因此曾陸續使用「可否」、「可非」、「骨非」、「骨喜」和「加喜」等字代表咖啡，最後才演變成日文漢字的「珈琲」。

胡川安說，鄭永慶經營咖啡館雖然沒有成功，但是日本的咖啡館在19世紀末、20世紀初，可否茶館倒閉後十幾年，咖啡館從東京、橫濱、大阪和神戶等西化較早的城市，如雨後春筍般逐漸風行起來。1060213

(中央社)