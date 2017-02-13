三星少主李在鎔現身 再受南韓獨檢訊問

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

南韓三星集團少主李在鎔今天現身獨立檢察組辦公室接受訊問，為檢方擴大調查總統朴槿惠閨蜜干政醜聞一環。

路透社報導，三星集團第3代領導人李在鎔，一直被視為涉嫌行賄朴槿惠閨蜜崔順實，為2015年三星兩家子公司爭議性合併案鋪路。

李在鎔告訴記者：「我會再度告訴獨檢真相。」（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)