葛萊美獎 饒舌錢斯奪最佳新人
美國歌手饒舌錢斯（Chance The Rapper）今天贏得第59屆葛萊美獎最佳新人獎。
饒舌錢斯擊敗其他入圍者，包括凱爾希芭蕾瑞妮（Kelsea Ballerini）、老菸槍雙人組（The Chainsmokers）、瑪倫莫里絲（Maren Morris）及安德森帕克（Anderson .Paak）。
今天盛會最大焦點，是幾個最大獎項到底會頒給1個全新、更犀利的碧昂絲（Beyonce），還是頒給經得起時間考驗、情歌唱得讓人動容的愛黛兒（Adele）。
法新社報導，由於許多藝人坦率批評美國總統川普，葛萊美獎很可能會有濃濃政治味。
碧昂絲以9項提名最為風光，有機會以「檸檬特調」（Lemonade）抱走最佳年度專輯獎殊榮，並以「女力來襲」（Formation）獲頒最佳年度唱片大獎。
但碧昂絲在主要獎項上面臨強敵愛黛兒。愛黛兒一再證明她所唱的情歌形式具有廣大人氣和商業價值。
英國歌手愛黛兒靠著紅遍全球的單曲Hello和專輯「25」入圍葛萊美獎。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。