葛萊美獎 饒舌錢斯奪最佳新人

我要評比

美國歌手饒舌錢斯（Chance The Rapper）今天贏得第59屆葛萊美獎最佳新人獎。

饒舌錢斯擊敗其他入圍者，包括凱爾希芭蕾瑞妮（Kelsea Ballerini）、老菸槍雙人組（The Chainsmokers）、瑪倫莫里絲（Maren Morris）及安德森帕克（Anderson .Paak）。

今天盛會最大焦點，是幾個最大獎項到底會頒給1個全新、更犀利的碧昂絲（Beyonce），還是頒給經得起時間考驗、情歌唱得讓人動容的愛黛兒（Adele）。

法新社報導，由於許多藝人坦率批評美國總統川普，葛萊美獎很可能會有濃濃政治味。

碧昂絲以9項提名最為風光，有機會以「檸檬特調」（Lemonade）抱走最佳年度專輯獎殊榮，並以「女力來襲」（Formation）獲頒最佳年度唱片大獎。

但碧昂絲在主要獎項上面臨強敵愛黛兒。愛黛兒一再證明她所唱的情歌形式具有廣大人氣和商業價值。

英國歌手愛黛兒靠著紅遍全球的單曲Hello和專輯「25」入圍葛萊美獎。1060213

(中央社)