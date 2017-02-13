Lady Gaga帥登葛萊美紅毯 胸下挖空辣露八字奶

Lady Gaga登紅毯辣翻。(圖／美聯社)

年度音樂盛事葛萊美獎於台灣時間13日早上舉行，女神卡卡（Lady Gaga）將與金屬製品合唱團登台表演，稍早她登上紅毯，一身帥氣中空裝亮相，令人驚艷。

Lady Gaga一身勁裝登紅毯，皮衣從胸部以下就挖空，大露八字奶，和金屬製品合唱同框，女王氣場十足，不過紅毯上有另一焦點，就是一向走酷酷路線的卡卡，遇到前輩席琳狄翁還用剪刀手「say hi」，反差萌相當可愛。

(中時電子報)