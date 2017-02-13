喬伊薇拉川普裝搶鋒頭 登葛萊美紅毯被酸爆

喬伊薇拉川普裝現身，成為葛萊美紅毯焦點。（圖／達志影像）

美國樂壇盛事第59屆葛萊美音樂獎在台灣時間今早9點於洛杉磯揭曉，本屆表演嘉賓眾星雲集，有愛黛兒（Adele）、女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等，其中入圍大贏家碧昂絲（Beyonce）將挺著龍鳳胎孕肚表演，更是備受期待。而在稍早的紅毯上，女歌手喬依薇拉（Joy Villa）一身川普裝，更成為紅毯焦點。

喬依薇拉先披著白色披風，踏上紅毯後才公開她的禮服，喬依薇拉身穿亮藍色禮服，身上寫著川普的競選口號「讓美國再次偉大」，身後裙襬的部份也相當吸睛，直接寫著「川普」，有別於反川普的明星，喬依薇拉用服裝挺川普，不過她也因此被酸爆。

其實喬依薇拉2015年就曾以洞洞裝登上葛萊美紅毯，她幾乎全裸、僅以簍空禮服遮住重點部位，當時她以前衛的橘色簍空禮服，一現身就引發熱議。

(中時電子報)