澎湖乞龜文化季，上千萬元黃金龜王拚場最吸睛

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澎湖山水上帝廟黃金龜王最吸睛，今年情歸何處最矚目。（陳可文攝）

淵源上百年歷史的乞龜文化精采登場，澎湖元宵節比農曆春節更熱鬧，延續傳統今年馬公市鎖港北極殿及山水上帝廟的黃金龜王大車拚最吸睛，最後情歸何家最矚目。

元宵節是澎湖最具特色的重要慶典，各地廟宇爭奇鬥艷鬧元宵，宗教嘉年華熱鬧氣氛搶搶滾，澎湖縣政府積極打造「西乞龜」文化，媲美「東寒單」、「南蜂炮」、「北天燈」。

一系列乞龜活動熱烈展開，猜燈謎、放煙火、乞汽車、博彩金、鬥舞轎、萬船漁火等民俗慶典，其中價值上千萬元全國最大的數百兩重黃金龜王大車拚，全場焦點吸引了所有人目光。

碰巧黃金龜發源地馬公市鎖港北極殿及山水上帝廟正值寺廟整修期間，活動盛況不若從前，稍稍遺憾。

山水上帝廟舉辦金靈龜進水大典，去年326兩黃金龜今年加還12兩，增肥長大338兩，繼續蟬聯全國最大黃金龜王寶座；已連續兩年獲得黃金龜王青睞的得主澎湖鄉親陳至通，今年仍信心滿滿誓言力拚三連霸。

鎖港北極殿與友廟紫微宮舉辦聯合元宵慶典，大金龜遊行繞境祈福，縣長陳光復受邀親臨開光點睛；鎖港北極殿黃金龜今年加還10兩變身260兩，更不惜花大錢委請台南金工師傅重塑金身，去年得主旅外鄉親洪小姐也表示將再接再厲再試試身手。

今年鎖港北極殿及山水上帝廟兩大黃金龜最終與誰締結良緣好歸（龜）宿，將分別於13日深夜零時擲筊揭曉，歡迎拭目以待。

(中時)