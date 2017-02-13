許厝學童續留本校 家長分校舉白布條抗議
橋頭國小許厝分校學童依中央決議，繼續在橋頭本校上課，13日上午62名學童搭乘專車到本校，家長與村民則在分校舉白布條抗議，痛斥中央未審先判，不排除向法院提告行政院漠視民意、怠忽職守。
今天上午7點30分，62名許厝國小學童搭乘大巴士專車抵達橋頭國小，縣府教育處長梁恩嘉、橋頭國小校長陳仕祥在校門口迎接，並送給學童台灣燈會小雞提燈，希望大家能在本校快樂學習。
梁恩嘉表示，孩子的健康是中央與縣府最重視的事情，因此才會決定孩子續留本校，並由相關單位持續監測分校環境情況，若確定分校沒有問題，學童便可回到分校。
20餘名家長與地方民眾則在分校舉「三年遷校三次，受教權受損」、「未審先判」等白布條，並高喊「讓孩子回分校」、「政府漠視民意」，抗議中央與縣府不尊重民意。
許厝分校「五育績優獎助基金會」主委許弘霖表示，行政院決定學童續留分校，沒有法源依據，也不尊重民意，請監察院介入調查；安置分校學童在本校多久？請中央提出1個期限；不排除向法院提告行政院漠視民意、怠忽職守。
中興村長許再發表示，會再給中央與縣府半年期限，9月份下學期開學時，若學童不能回分校，將在分校搭帳棚讓孩子上課，藉此表達家長與地方的心聲與訴求。
(中時)
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