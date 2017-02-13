故宮南院湖畔音樂會 228連假歡迎聆聽
嘉義縣政府與故宮搭配「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，將於228連假的25、26日在故宮南院舉辦「2017繽紛亞洲、湖畔音樂會」，這2場為免費戶外音樂饗宴。
嘉義縣政府今天表示，湖畔音樂會於25日晚上將由日本Bossa Nova天后小野麗莎首次抵嘉開唱，將帶來混合森巴、詩歌、獨特吉他節奏、爵士樂與Bossa Nova的精典樂音。
湖畔音樂會於26日則由旅居紐約、譽為東方蝴蝶夫人的日本聲樂家Asako Tamura田村麻子與LANCOME蘭蔻「LOVE YOUR AGE」活動大使－音樂家黃凱盈、男高音王典及台北愛樂管弦樂團，帶來膾炙人口的交響樂等作品。
嘉義縣政府指出，日本天后小野麗莎嘉義首唱，以經典的Bossa Nova開啟兩國的藝文橋梁，26日由田村麻子與台灣音樂家合奏西方古典與全新改編的台灣民謠，歡迎鄉親於連假期間到場聆聽。
嘉義縣政府說，這2場湖畔音樂會均於當天傍晚5時免費入場，於晚上6時至8時正式演出，演出地點在故宮南院慶典花園。1060213
(中央社)
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