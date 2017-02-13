不再延宕 高市李科永圖書館復工

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停工近3年，高市府13日拂曉復工，先拆除玩具圖書館後加速興建李科永紀念圖書館，預計以1年的時間興建，希望早日對外開放。中央社記者王淑芬攝 106年2月13日

停工近3年，高市府今天拂曉復工，先拆除玩具圖書館後加速興建李科永紀念圖書館，預計以1年的時間興建，希望早日對外開放。

若干護樹聯盟成員到現場抗議、吹哨子制止，還批評市府蠻橫，漠視民意。市議員吳益政受訪認為市府對於爭議性的公共政策應提出更可行的決策方案，讓事件落幕。

高市府接受捐贈新台幣約8000萬元的經費興建李科永紀念圖書館，打算在中央公園靠民生、中華路隅興建，工程在民國102年動工以來因為護樹團體反對及陳情抗議不斷，迫使工程停擺數年並以鐵皮圍籬。

市府原計畫2月初復工拆除玩具圖書館，但是阻力不斷，延到今晨出擊。上午6時許，文化局出動怪手機具和警力執法。

市圖館長潘政儀指出，李科永圖書館歷經3年停工溝通，市府3度調整設計圖，縮小基地面積、降低建物高度，並將現地移植樹木從47棵降為1棵。

他表示，依議會附帶決議委請研考會進行民調，結果顯示64%民意支持前金區社區圖書館興建；再者市府3年來自辦15場說明會、1場公聽會及參與1場民間論壇及市議會5場公聽會，把握機會和不同意見者面對面對話溝通。

市圖指出，拆除的兒童玩具圖書館已經老舊、無使用執照；新建築設計圖已從原設計500坪降為181.76坪；建築物高度由18公尺降為12.5公尺；現地移植樹木由47棵減為1棵。

潘政儀說，陳情反對民意的訴求，市府都聽進去了，也順應民意做了改善。

市府強調，多元意見是民主社會常態，公共建設以多數意見為依歸；對於少數極端反對意見，市府願意也應該尊重，但並非等同於真正的公民意見。1060213

(中央社)