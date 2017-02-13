北市4校試辦延後到校 家長評價兩極

北市試辦延後到校，就讀民族國小的3姊弟雖然跟往常一樣時間起床，但可以悠閒的享用早餐。（張立勳攝）

台北市新學期試辦延後到校方案，台北市教育局長曾燦金前往延（中）後到校的學生家中拜訪，與家長、學生一起共享早餐。（趙雙傑攝）

台北市新學期4所國中小學率先試辦延後到校計畫，讓親子能自主運用美好的早晨時間，圖為開學日家長帶小朋友上學。（趙雙傑攝）

民族國小校方準備小禮物給上課同學。（趙雙傑攝）

今天是開學日，北市民族國中、至善國中、民族國小及湖田國小率先試辦「延後到校」方案，家長反映兩極，有家長認為政策推出不該譁眾取寵，必須要有配套措施，也有家長贊成，孩子可以多睡一些、在家裡吃早餐，能夠有更多親子相處時間；而大多數學生都非常認同延後到校政策。

北市教育局指出，民族國中與至善國中擇定由7、8年級學生參與試辦延後到校，每周2天上學時間自7點30分延後至8點；民族國小及湖田國小則是全年級實施，民族國小每周選擇一天、湖田國小一周5天延後上學，自原先的7點50分延後到8點30分。

民族國小3年級學生林曰瑟說，慢一點到學校非常好，跟寒假在家裡起床的時間差不多，睡飽飽精神也好。

周爸爸則質疑政策不該譁眾取寵，他說，孩子晚上早點睡一樣有效果，延後到校恐讓學生變成「晚睡晚起」，學校也應該有相關的配套措施，才不會造成家長困擾。

民族國小蔡佳霖、蔡佳穎和蔡佳祐3姊弟今早跟往常起床時間一樣，蔡佳穎說，延後到校不用趕著上學，多出來的時間可以好好享用早餐，蔡媽媽也說，以往都是她做好早餐給孩子吃，現在可以找孩子一起做早餐，增加親子互動。

教育局長曾燦金表示，無法配合延後到校的學生，同樣可以依原本時間到校，仍有師長在校照顧學生，安排晨間閱讀或運動，延後到校將試辦一學期再檢討成效，若效果不錯將採取鼓勵不強迫方式推廣至全市。

他說，延後到校可增進親子互動，孩子有更多睡眠時間，當然學校也會有配套措施，安排的課業、準備考試的份量會控制在一小時內，也盼各行各業一同響應延後到校，調整上班時間。

(中時)