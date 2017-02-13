北市4校試辦延後到校 家長評價兩極
今天是開學日，北市民族國中、至善國中、民族國小及湖田國小率先試辦「延後到校」方案，家長反映兩極，有家長認為政策推出不該譁眾取寵，必須要有配套措施，也有家長贊成，孩子可以多睡一些、在家裡吃早餐，能夠有更多親子相處時間；而大多數學生都非常認同延後到校政策。
北市教育局指出，民族國中與至善國中擇定由7、8年級學生參與試辦延後到校，每周2天上學時間自7點30分延後至8點；民族國小及湖田國小則是全年級實施，民族國小每周選擇一天、湖田國小一周5天延後上學，自原先的7點50分延後到8點30分。
民族國小3年級學生林曰瑟說，慢一點到學校非常好，跟寒假在家裡起床的時間差不多，睡飽飽精神也好。
周爸爸則質疑政策不該譁眾取寵，他說，孩子晚上早點睡一樣有效果，延後到校恐讓學生變成「晚睡晚起」，學校也應該有相關的配套措施，才不會造成家長困擾。
民族國小蔡佳霖、蔡佳穎和蔡佳祐3姊弟今早跟往常起床時間一樣，蔡佳穎說，延後到校不用趕著上學，多出來的時間可以好好享用早餐，蔡媽媽也說，以往都是她做好早餐給孩子吃，現在可以找孩子一起做早餐，增加親子互動。
教育局長曾燦金表示，無法配合延後到校的學生，同樣可以依原本時間到校，仍有師長在校照顧學生，安排晨間閱讀或運動，延後到校將試辦一學期再檢討成效，若效果不錯將採取鼓勵不強迫方式推廣至全市。
他說，延後到校可增進親子互動，孩子有更多睡眠時間，當然學校也會有配套措施，安排的課業、準備考試的份量會控制在一小時內，也盼各行各業一同響應延後到校，調整上班時間。
(中時)
關鍵字：延後到校
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。