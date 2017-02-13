MLB》歸期未定 光芒仍簽前洋基火球男
手頭資金少、戰績差，讓光芒屢次在搶人大戰中敗陣，不過他們不放棄，依然持續尋找可用之兵，如今他們總算有望如願補強，只是這次，是一個以小搏大的賭注，美媒13日報導，光芒與前洋基速球派先發、因右手肘傷勢歸期未定的艾沃迪(Nathan Eovaldi)，已經接近達成協議。
艾沃迪去年季中因右手肘屈肌肌腱、尺骨附屬韌帶撕裂，開了韌帶重建手術(Tommy John)報銷，傷前出賽24場，繳出9勝8敗、自責分率4.76戰績，球季結束遭釋出，儘管洋基有意簽回，但看來他仍選擇離去。《theScore》威爾(Brandon Wile)報導，光芒可能與艾沃迪簽下年薪200萬美金、附有2018年選擇權的大聯盟合約。
只是艾沃迪傷勢不輕，被預期今年難復出，光芒簽他可說是賭一把。值得一提是，除了艾沃迪，光芒日前簽下的前國民捕手拉莫斯(Wilson Ramos)，也會因右膝撕裂傷，無法趕上開季，不過比起尚不清楚歸隊時間的艾沃迪，拉莫斯預計6月就能出賽。
同時，威爾指出光芒似乎看上具長打能力的前金鶯明星捕手威特斯(Matt Wieters)，這名四度入選明星賽的30歲捕手，上賽季打擊率2成43、上壘率3成02、長打率4成09、17轟，外加阻殺率3成5的成績，堪稱市場中頂級的自由球員之一，多隊都有意網羅，但要價不低、又有右手肘傷疑慮，至今乏人問津。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。