MLB》歸期未定 光芒仍簽前洋基火球男

艾沃迪動刀後狀況不明，光芒仍選擇在他身上投資。(美聯社資料照)

手頭資金少、戰績差，讓光芒屢次在搶人大戰中敗陣，不過他們不放棄，依然持續尋找可用之兵，如今他們總算有望如願補強，只是這次，是一個以小搏大的賭注，美媒13日報導，光芒與前洋基速球派先發、因右手肘傷勢歸期未定的艾沃迪(Nathan Eovaldi)，已經接近達成協議。

艾沃迪去年季中因右手肘屈肌肌腱、尺骨附屬韌帶撕裂，開了韌帶重建手術(Tommy John)報銷，傷前出賽24場，繳出9勝8敗、自責分率4.76戰績，球季結束遭釋出，儘管洋基有意簽回，但看來他仍選擇離去。《theScore》威爾(Brandon Wile)報導，光芒可能與艾沃迪簽下年薪200萬美金、附有2018年選擇權的大聯盟合約。

只是艾沃迪傷勢不輕，被預期今年難復出，光芒簽他可說是賭一把。值得一提是，除了艾沃迪，光芒日前簽下的前國民捕手拉莫斯(Wilson Ramos)，也會因右膝撕裂傷，無法趕上開季，不過比起尚不清楚歸隊時間的艾沃迪，拉莫斯預計6月就能出賽。

同時，威爾指出光芒似乎看上具長打能力的前金鶯明星捕手威特斯(Matt Wieters)，這名四度入選明星賽的30歲捕手，上賽季打擊率2成43、上壘率3成02、長打率4成09、17轟，外加阻殺率3成5的成績，堪稱市場中頂級的自由球員之一，多隊都有意網羅，但要價不低、又有右手肘傷疑慮，至今乏人問津。

(中時電子報)