12浬內 卡爾文森號帶頭 美擬向陸祭南海新挑戰
中國在南海吹沙造島，加強島礁軍事化程度，而美國海軍與太平洋司令部（Pacific Command）領導人打算，將在鄰近海域加派戰艦巡航，而這可能被視為挑釁行動。
據《海軍時報》（Navy Times）12日報導，3名美國不願透露姓名的國防官員透露，行使自由航行權的，可能是目前正由太平洋航向南海的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群。
美方艦隊很可能會航行至中國新增建的南沙群島與∕或西沙群島12海浬內，進一步升高華府與北京在南海的緊張情勢。
這些計畫正向上呈，等待美國總統川普的批准，而結果可望透露新政府的亞洲政策。多年來，歐巴馬政府一直克制美國海軍在南海爭議水域，如南沙群島附近海域的軍事任務，如今中國不僅在島礁上設置了軍用級跑道，並可能部署地對空飛彈。
而美國海軍領導人認為，行使自由航行權，不僅有助於釐清在國際法下的權利，也能確保美國在相關區域的影響力。然而，北京卻視此為挑釁行為。
「川普政府必須決定，究竟想達成什麼目標，」華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力專案」（China Power Project）主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴《海軍時報》，「我懷疑有迫使中國從南沙新建島礁撤退的可能，但美國可以發展一套旨在阻止擴建、遏制軍事化，並防止中國利用新前哨來恫嚇及脅迫鄰國的策略。」
(中時電子報)
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