Uber未獲許可仍載客營運 越南警告

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越南交通部日前警告優步越南有限公司（Uber Vietnam）在取得官方允許前，不得從事載客經營活動。

優步2年前開始在越南市場出現，成為越來越多人搭乘的首選。

越南媒體報導，Uber Vietnam去年11月向越南交通部呈交「試點應用技術支持客運合同範圍內客運活動的管理和連接的提案」，盼能獲得官方批准，以求合法載客營運。

越南交通部日前下發回覆文件指出，總部設在荷蘭阿姆斯特丹的Uber International Holding BV公司(Uber BV)委託Uber Vietnam提出該案不符合規定，原因是Uber Vietnam無法確保Uber BV對該提案的推動、落實具備負責任的約束性。

此外，Uber Vietnam商業登記證中的經營範圍不包括其受委託的上述活動，越南交通部要求Uber Vietnam申請補充經營領域。

另一方面，根據電子商務相關法律規定，Uber軟體應用的功能與「電子商務交易平台應用」相似，因此必須向越南工商部申請與辦理相關註冊手續。

越南交通部也指出，個人汽車在尚未取得許可的情況下，透過Uber軟體應用從事客運經營活動的行為是違反越南現行相關法律規定，河內與胡志明市交通相關部門最近已經發現並處理諸多類似行為。

越南交通部要求Uber Vietnam補充與完善上述提案的相關訴求前，不得與車主和客運企業配合提供違反越南現行規定的客運服務。1060213

(中央社)