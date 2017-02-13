許厝爭議 家長抗議學童本校上課
國中小今天開學，麥寮橋頭國小許厝分校學童留在本校上課，家長今天在分校抗議，訴求到今年6月解決，否則回到分校上課。
距六輕900公尺的橋頭國小許厝分校，學童體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，在105學年遷回本校上課，並由成大醫院採樣尿液檢驗；衛生福利部國民健康署公布檢驗結果，所得數值本校比分校高，引起爭議。
國健署邀集學者專家討論風險，對學童留在本校或遷回分校上課，由中央、地方政府與家長決定。雲林縣政府與中央立場一致續留本校，但是家長卻不買單，今天開學日，在分校抗議表心聲，學童則在本校上課。
包括雲林縣議員、當地中興村長、分校五育基金會與家長等，在許厝分校拉白布條抗議3年遷3次，訴求「拒絕遷校、未審先判」。
與會家長提出將向監察院陳情介入調查行政院決定105學年遷回本校是否有過程瑕疵、不排除向行政院提告，並訴求在今年6月學期結束前解決。
雲林縣政府教育處長梁恩嘉在場表示，關心學童健康，續留本校上課，若家長堅持回到分校，會派人照顧安全，但老師是否到校上課，會再溝通。1060213
(中央社)
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