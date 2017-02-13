李開復：錯過Uber 台灣會很危險

創新工場董事長暨執行長李開復提到，Uber不只提供類計程車服務而已，未來自動車、無人駕駛及共享經濟密不可分，將改變人類出行模式，台灣不能拒之於門外，錯過這次革命。(本報資料照片)

Uber於2月10日暫停在台服務，此前Uber宣布決定時，創新工場董事長暨執行長李開復就曾在臉書表達擔憂。為此，記者進一步專訪他，深入談Uber將對台灣乃至世界帶來什麼影響。他提到，Uber不只提供類計程車服務而已，未來自動車、無人駕駛及共享經濟將密不可分，將改變人類出行模式；現階段共享經濟也已改變送貨、送餐等模式及成本，台灣不能拒之於門外，錯過這次革命。

李開復指出，目前推動電動車、無人駕駛最積極的就是Uber和中國滴滴出行等公司，Uber在美國，把卡內基梅隆大学(CMU)自駕車研究團隊挖走，並已在匹茲堡測試無人車，因為無人駕駛時代將省下駕駛及車輛支出，可快速降低成本。

他提及，致力於電動車產製及研發的特斯拉高層曾跟他分享，Uber每接1塊錢的單，成本是1塊8毛，仍在賠錢，其中駕駛成本占1塊2毛。Uber執行長Travis Kalanick也曾在演講時提及，Uber致力把成本降到最低，如果一個乘客進到Uber還是覺得太貴，他往前座看，就可以看到最貴的人。另外，電動車不需汽油，成本也會因規模化不斷下降。

他提到，現階仍在不斷探索、實驗自動車、無人駕駛及共享經濟，未來三者一旦結合，將改變人類交通習慣，未來若有搭車需求，Uber、滴滴等公司，結合人工智慧、大數據後台，可立即基於顧客雲端上儲存的資料資料，如每日行程、搭乘習慣等需求派車。

李開復提到，如此一來，人類將不需要買車，改變買車卻有96％時間閒置，屬低效益投資的現況；同時車子也會因應各種載客、送貨及送餐等需求，不斷跑動，可大量縮減停車空間；車輛也可因應只搭載1到2人或4人調整大小再配送，所以道路路線也可重劃，減少堵塞、能源消耗、空氣污染低；再結合車聯網、車路網，降低肇事率。這就是21世紀的重要變革。

他說，假如Uber成為最先進交通方式的推動者，卻退出台灣，以台灣市場小，如何能再吸引Uber回來？Uber若不回來，未來台灣又由誰來填補這一塊？台灣當然可以找幾百個工程師做一個像Uber一樣好的軟體，但Uber同時還是無人駕駛及電動車的聯合載體，又由誰來填補沒有Uber的台灣？

李開復表示，成熟無人駕駛可能在10年後，但會逐步推出，可能在高速公路先推無人駕駛，或許有Uber功能或許沒有，或在固定路線，以公車形式先推出。這些車將如何與道路互動？城市規劃將如何因應停車場、道路改變？缺乏自動車、無人駕駛及共享經濟，將少了極大推動力。

就現階段而言，Ubereats、印尼GoJak、中國「點我達」等，就是用閒置機車來送貨、送餐等，也會改變配送效率、行為及飲食習慣等，比專職、專車送餐而言，大為降低成本，餐館會更願意做配送，且網絡效應更大，背後都是由共享經濟支撐，台灣不能拒之於門外。如果沒有這樣共享經濟公司作為範例，創業者不會有靈感、用戶不會有這方面的要求。

李開復強調，不會因為網路影響報紙利益，就阻礙網路發展；沒有電的國家是不可能發明電視的，沒有網路的國家是不可能發明google、facebook的。台灣難道不準備迎接電動車、共享經濟及無人駕駛時代的時代？Uber只是環節的一部分，不一定要Uber來做，但台灣若錯過這次革命，也不往外看，這本身是很危險的。

(中時)