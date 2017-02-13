還沒搞定情人節？十大提案推薦

一頓浪漫情人晚宴，能讓感情更加溫。（誠品行旅提供）

元宵、情人節，兩個年度最浪漫日子齊登場。今年如果沒空帶老婆女友出門賞花燈，也該好好吃一餐。十大浪漫情人節提案推薦給大家。

■適用對象：老饕型情人／歐華酒店牛排

若要選出台北前五大好吃牛排館，歐華酒店的地中海牛排館通常可名列其中。擁有20多年廚齡的郭榮宗主廚擅長牛排燒烤，深諳火力控制，烤出的牛排外焦脆內軟嫩，各種配菜如青椒、彩椒、洋蔥也烤得水嫩噴汁。

配合情人節，歐華推出「春食漫遊」一泊二食住房專案，優惠專案價7800元，包含法式風情客房住宿一晚、早餐兩客，並包含原價4900元+10%的地中海牛排館主廚精選套餐，可雙人共享濕式熟成30天的上蓋肉牛排大餐，並加贈台北市立美術館門票，能輕易虜獲嗜吃牛排的老饕女友心。

■適用對象：勢在必得情人／誠品行旅求婚包場

如果今年一定要把情人娶進門，滿是美學與藝文氣息的誠品行旅幫你勢在必得。浪漫的驚喜從下午開始，首先由誠品行旅安排豪華禮車至旅人指定地點接駁，抵達行旅後由專人引導入住藝術家、建築師、電影導演與多名作家下榻、擁有千本藏書的人文套房，伴隨著專屬樂手浪漫琴聲，獻上誠品酒窖精選法國Henriot NV BRUT ROSE戀人絮語粉紅香檳。

在夕陽與台北最美天際線的美景陪伴下，在陽台享用擅長台魂法菜的In Between之間餐廳帶來的情人節晚餐，並準備了金工對戒手作體驗，讓兩人在手作體驗中感受浪漫氛圍，獲得彼此親手製作的客製化定情對戒，最後還能到誠品電影院獨家包場求婚。「Love in eslite愛在誠品」情人節達陣提案專案價138,000元（另加服務費及稅金）。

■適用對象：愛美型情人／台北喜來登送海洋拉娜

台北喜來登飯店推出「愛戀饗幸福」住宿專案，可以55折優惠價9999+15.5%入住主管客房，專案內容包含價值5500元的海洋拉娜限量美白禮盒組、翌日12廚自助餐廳早餐二客，隔年情人節再次入住可免費升等卓越套房，每日限量10間。另外安東廳推出情人節晚宴，精選海陸主菜二選一「香煎法式羊排與明蝦海膽醬汁」(TWD3,900+10%)及「嫩煎澳洲和牛9級菲力牛排佐松露醬汁」(TWD4,900+10%)，可與情人共享頂級食材晚宴。

■適用對象：偏財運情人／台北W飯店用餐抽住宿

台北W飯店歡慶六周年，推出多款情人節好康，情人節期間只要於10樓the kitchen table自助餐廳或31樓紫艷中餐廳消費，就有機會抽中價值12萬8千元的「驚喜套房」住宿一晚。若有求婚打算，31樓紫艷酒吧推出「愛我久久久」求婚專案，可與情人共飲香檳王並獨享101夜景，售價25999+10%。

■適用對象：時尚型女友／台北寒舍艾美巧克力傳情

甚受時尚圈與名媛喜愛的寒舍艾美酒店，情人節期間推出「甜蜜傳情禮盒」系列，可任選法式艾克力6入、時尚馬卡龍6入，或經典巧克力任選8入，售價520元。寒舍艾美巧克力一向聞名，從莊園巧克力到華麗茉莉花巧克力、覆盆子荔枝玫瑰或柑橘焦糖巧克力，滋味或珠寶般外型，都很能虜獲時尚女人心。

■適用對象：就是愛牛排／台北花園

台北花園大酒店「PRIME ONE牛排館」，情人節期間推出幸福花火情人節饗宴，美國杉河農場濕式熟成45天肋眼牛排情人套餐每套3280+10%，兩人加贈嘟比巧克力乙對、愛戀卡片乙張及幸福拍立得合照。包含前菜「日本北海道干貝,海膽,豆腐,白味噌泡泡」、「法式牛肉清湯,里肌牛肉,生薑,蘿勒」「脆鱗馬頭魚,茄子帕馬森起司燉飯,蕃茄粉」「美國杉河農場濕式熟成45天肋眼牛排」與「咖啡巧克力堅果慕斯」甜點等，充滿豐富味覺體驗。

■適用對象：戀家型女友／美威鮭魚廚房甜蜜學料理

甜蜜情人節，不一定只能吃吃喝喝灑錢送禮物，一起去學廚藝，能讓戀家型的女友更感窩心。美威鮭魚成立台灣第一個以鮭魚為主題的廚藝教室，並將於2月份推出多樣情人節料理課程，例如2月14日當天將由可樂主廚傳授「鮮蔬鮭魚沙拉+爐烤雞腿帕瑪起司杯佐紅酒醬汁」，小倆口一起學廚藝，這個情人節更加溫馨甜蜜。

■適用對象：精明型女友／台北凱撒甜蜜情人專案

面對精打細算的女友，太花錢反而討不了歡心，剛剛好就好，有點優惠更好。台北凱撒飯店推出「甜蜜情人」專案，原價1萬3千元的悠遊客房下殺2.5折，每房3344元起，另有站前套房專案4400元起，包含每房贈送Black As Chocolate單球冰淇淋兌換券2張與紅酒1瓶。

■適用對象：童心型情人／愛戀六福村

對於喜愛動物、擁有童心的女友，一起到動物園看動物才是最浪漫行程。新竹六福村主題遊樂園推出相親相愛專案，即日起到2月19日只要在7-11、全家、Yahoo等各大網路商城購票，且情侶檔在服務中心嘴對嘴親吻10秒，即可享「情人限定雙人套票999元」優惠，相當5折價格省下門票錢。

■適用對象：南歐浪漫情人／理想大地花蓮鄉親5折

充滿著西班牙南歐浪漫風情的花蓮理想大地，情人節期間推出「愛你久久套餐」，雙人份售價2999元10%，包含嫩煎鮭魚佐香蘋橄欖果泥油醋汁、法式茴香白蘭地龍蝦湯、大蒜燒烤紐西蘭特級菲力牛排佐芥茉牛骨汁等菜色，用餐結束後可到應許之河搭乘愛之船，在月夜燈光下感受南歐運河浪漫。另優惠住房房客，原訂自助晚餐者只要加價999元即可升等為情人節套餐。花蓮鄉親入住則可享5折優惠。活動期間享用情人節套餐還可獲翡翠綠心型玉石乙顆。

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(中時)