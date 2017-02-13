總統醜聞糾纏 三星首腦再度遭檢方召見訊問

三星集團的旗幟和南韓國旗。(美聯社)

李在鎔(中)周一再度被南韓檢方召見訊問。(美聯社)

南韓三星集團(Samsung Group)首腦李在鎔(Jay Y. Lee)周一再度出現在特檢辦公室、接受訊問，調查員傳出正在考慮再度向法庭申請李在鎔的逮捕令。

根據路透社(Reuters)報導，李在鎔和其他三星高層和律師抵達特檢辦公室時，在進入電梯前告訴記者，他會再度將所有實情告訴檢察官。辦公室外有不少人舉牌抗議，呼籲檢方逮補李在鎔。

調查人員現在正在考慮是否要再度向法院申請李在鎔的逮捕令，李遭檢方指控為了在2015年獲得南韓國家退休金對三星集團旗下兩家公司─三星物產公司和Cheil Industries Inc.─的合併案的支持，提供3,731萬美元給已遭彈劾的總統朴槿惠(Park Geun-hye)、其好友崔順實(Choi Soon-sil)支持的一家公司和一個組織。一月時南韓檢方曾偵訊李在鎔超過22小時，但檢方申請的逮捕令遭到法院駁回。

分析師表示，證實朴槿惠、崔順實和三星集團之間有不法交易，對檢方來說是真正能逮到朴槿惠有犯法行徑的關鍵。朴槿惠去年12月已遭國會彈劾，但南韓憲法法院將考慮是否要維持這項彈劾。

(中時電子報)