以愛為名 同志也可以拜月老
以「愛」為名的西洋情人節將至，無論單身或死會，不少人均於此時拜月老、求姻緣，國內有不少以月老聞名的廟宇，各地月老也強調神明不分性別或性向，歡迎同志來拜。
霞海城隍廟與台北龍山寺為北部最知名月老，每年有數十萬人慕名而來，靈驗之名遠播。廟方表示，每個人無不希望獲得幸福，神明也一視同仁，人人都可以祈求姻緣。
同志蔡尚文與伴侶簡先生交往4年多，過去便曾向月老求得紅線，今年初到霞海城隍廟祈福。蔡尚文說，台灣人的信仰源自於對姻緣、健康的希望，目的都是走向幸福快樂。
同樣以月老聞名的台中樂成宮、台南祀典武廟，在同志圈內更盛傳，該兩處月老特別友善，造訪同志絡繹不絕。
樂成宮董事長郭松益表示，每年有數十萬信徒前來求姻緣，只要供奉姻緣金、鮮花與糖果，月老便會答應牽線、促成姻緣；他也強調求紅線、求姻緣順其自然，神明也沒有限制誰可以、誰不可以，月老「樂見真愛、成就幸福」。
祀典武廟秘書長李俊寬則說，武廟月老已有百年歷史，平均每10人中就有一半來求姻緣，主要提供單身、單戀者求正緣，月老就如人間的媒人，只要不在同一間廟宇同時求兩條紅線，月老均一視同仁，同志朋友也可以拜月老。
除了月老，同志族群也擁有專司姻緣的「兔兒神」，新北市中和區有世界唯一專門供奉兔兒神的威明堂。廟方表示，求姻緣符須詢問大爺，1天最多擲筊9次、須有連續3聖筊。
廟方說，平均1天都有數10人來求姻緣，聽過不少人不到1個月就來還願；也有信徒與曾經暗戀對象重逢發展。
台灣同志諮詢熱線理事長林維尼說，情人節以「愛」為名，無論是否為同志，希望獲得幸福或戀愛歷程都很接近，希望反方在內的更多人理解，婚姻本質是愛，不應有區別。
(中時)
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