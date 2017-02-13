燈會煙火 高市估產值逾22億元
高雄燈會藝術節已經落幕，市府觀光局估計這燈會活動吸引逾376萬人次賞燈會及欣賞大港花火秀，同時創造約新台幣22億元的產值。
觀光局長曾姿雯今天受訪表示，市府會檢討燈會的效益，也尊重各方的不同的意見，做為未來考進的參考。
高雄燈會從1月30日到2月12日閉幕，期間愛河有燈飾、元宵節當天有踩街，西子灣還有大港花火秀等，12日凌晨的花火秀安排時間很晚，網友有肯定也有批評，有人指市府是在「燒錢」，也有人質疑半夜施放煙火是「開戰了」，環保團體也批評製造空氣污染等，更多人的讚美花火秀燦爛絢麗。
觀光局統計，這次燈會活動吸引約287萬人次，3場大港花火秀吸引約90萬人次，以每人消費約新台幣600元計算，創造約22億元的產值。
南台灣觀光產業盟總召林富男受訪表示，很肯定市府今年燈節的活動安排，尤其花火秀安排在晚上10時及午夜時段，是成功的設計，提高很多遊客的留宿率，讓觀光業者振奮、興奮，他盼市府以後的觀光行銷規劃以此為指標。
高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良受訪也肯定市府的活動安排，對於觀光和旅遊業是強心針，盼民眾多予肯定，也容許20分鐘的煙火秀，讓活動有主軸和吸引人的話題。1060213
(中央社)
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