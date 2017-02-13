廣州超過三成市場受H7N9污染
中國大陸近來不斷傳出人類感染H7N9禽流感的個案。北京市衛生部門11日通報今年首宗確診的H7N9病例。官方數字顯示，廣州市三成以上的市場都受「不同程度」的H7N9禽流感病毒污染。
綜合南方日報、北京晨報等陸媒報導，廣州當局在1月中已經要求當地家禽市場連續休市三天清潔。期間廣州市除冷凍家禽產品外停止所有家禽交易，也禁止商戶存放活禽。
這項行動成功降低市場的病毒污染，但家禽市場恢復交易約一星期後，污染水準隨即回升至休市前的程度。
廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌指出，廣州市過去三年最少有35人感染禽流感，超過一半患者死亡。他並呼籲市民盡量避免接觸活家禽。
另外，在出現今年首宗人感染H7N9的確診病例後，北京市農業局12日通報完成16個區的家禽H7N9流感專項監測，在610份樣品中未發現感染情況。
中國大陸H7N9流感疫情持續升溫，福建省衛生和計劃生育委員會通報，福建1月新增H7N9流感11例。湖南省通報，人感染H7N9流感病例今年以來有13例，列亡5例 。江蘇省及廣東省也傳出10餘起人感染H7N9病例。
廣州市疾控中心提醒市民應遠離活禽，不私養、宰殺活禽，禽類產品要煮熟食用；並勤洗手，多通風，防寒保暖。一旦出現發熱、頭痛等症狀及早就醫，並主動告知禽類接觸史。1060213
(中央社)
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