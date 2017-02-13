《時來運轉》2017年WBC陣前大閱兵（系列之二）

有日本、古巴在的B組，可預期競爭會相當激烈。(本報資料照)

2017年世界棒球經典賽(WBC)預賽B組將於3月7日起在日本東京巨蛋登場，B組四隊是地主日本、古巴、澳洲和中國。兩屆冠軍得主日本隊四年前不僅痛失王座，更被擠落到第四名，此番捲土重來仍然被各方視為是爭冠勁旅之一；國際知名運動博奕網站開出的奪冠盤口，日本隊僅次於衛冕冠軍多明尼加，以1賠4排名第二。

日本隊今年除了本季轉戰至休士頓太空人隊的青木宣親外，旅美的達比修有、田中將大、前田健太等先發投手都確定不參加本屆賽會，但並不會因此削減日本隊的戰力。本屆賽會日本武士以日職各隊的一線戰將組成，原本被寄予厚望的「二刀流」大谷翔平因傷決定退出後，總教練小久保裕紀手上的王牌先發應屬巨人隊的菅野智之（Tomoyuki Sugano）和樂天隊的則本昂大（Takahiro Norimoto）。小久保日前更確定則本會投預賽三戰中的一場，3月7日首戰古巴之役，預期就是在二人中擇一打頭陣。

大谷翔平突然傷退，打亂日本隊布局。(美聯社資料照)

大谷翔平缺陣，則本昂大(左)、菅野智之責任變更重。(美聯社資料照)

由於投手有投球數的限制，日隊牛棚投手群也是人才濟濟，臨陣調度可以隨時選擇適合人選接替。至於打擊陣營，青木宣親轉戰美日職棒經驗豐富且選球能力佳，是極佳的第一棒開路先鋒人選，中田翔、松田宣浩（Matsuda Nobuhiro）、山田哲人（Tetsuto Yamada）和去年中央聯盟的全壘打（44)、打點(110）雙冠王筒香嘉智（Yoshitomo Tsutsugo），可望建立起中心打線。此外，日本隊更有堅強的守備能力做投手的後盾，在預賽B組出線晉級應無意外。

中田翔(中)、山田哲人(右)、筒香嘉智有望扛起日本隊中心打線。(美聯社資料照)

古巴隊除了曾在首屆賽會打進決賽，已連續兩屆未能更上層樓，四年前更因輸給荷蘭提前在八強賽出局。依慣例，古巴隊仍然不會徵召「叛逃」的球員，所以塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）、阿布瑞尤、莫拉里斯和查普曼等大聯盟現役戰將都無緣經典賽。古巴打線將以今年加入日職軟銀隊的戴斯帕尼耶(Alfredo Despaigne)領銜，搭配老手塞佩達，而「塞炮」19歲的弟弟小塞斯佩迪斯（Yoelkis Cespedes）會是新亮點。

戴斯帕尼耶將率領古巴突圍。(美聯社資料照)

澳洲隊歷屆WBC的戰績都不理想，今年以澳職球員為主力，全軍較有知名度且有大聯盟經驗的，是王建民去年在皇家隊牛棚的隊友投手莫伊蘭（Peter Moylan)，和另一資深投手羅蘭史密斯（Ryan Rowland-Smith）。

澳洲有去年王建民皇家的隊友莫伊蘭助拳。(美聯社資料照)

中國大陸今年邀來有17年大聯盟經歷的左投陳用彩（Bruce Chen)領軍。加上在韓職巫師隊打天下的朝鮮族投手朱權，為中國點燃搶勝希望，具有12年美職小聯盟資歷張寶樹也再次回國效力，讓中國隊足以組成號稱歷來最強的棒球隊，但想在預賽B組出線的機會仍然不高。

(中時電子報)