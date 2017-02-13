信仰各自解讀 同志團體：勿造成對立
明天就是西洋情人節，拜月老、求姻緣正火熱，同志族群也不例外。挺同婚方今年初即邀同志伴侶，前往以月老名聞遐邇的霞海城隍廟祈福，印證傳統信仰不分性別或性向；各地知名月老廟也歡迎同志族群。由於反方有不少基於宗教而反對，同志團體呼籲，信仰有各自解讀，不應造成對立。
除了各地月老廟，傳統宗教的佛教界則有法師釋昭慧力挺同婚，曾以玄奘大學教授身分出席公聽會，以佛學觀點捍衛同婚權益，認為情慾本能、每個生命皆應得到快樂；她也曾為女同志證婚，成為世界第一個公開主持同婚的佛教法師。
宗教界日前發起連署，強調反方援引經典為立論依據，製造不同信仰間對立。鼓勵個人與社會負責看待婚姻家庭，保障寬容、公平與自由，同時正視傳統經典的多元詮釋。
不過，反方代表全國宗教大聯盟也曾集結佛教、一貫道、道教等多個宗教團體，共同聲明反對立場。中國佛教會理事長圓宗長老、新北市佛教會理事長淨耀法師說，中華傳統講求人倫道德，反對爭取個人自由卻傷害固有文化與倫理。
靈鷲山開山住持心道法師也屢屢接獲提問，他說，就個人層面是自由，同性或異性都有感情執取，各自負生命因果。但國家事務是管理問題，要符合倫理道德，尊重生態倫理、生命倫理體系，才會永續發揮維護社會秩序的體統。
面對傳統信仰在同婚爭議中扮演角色，台灣同志諮詢熱線理事長林維尼指出，信仰有各自解讀、尊重各自想像與立場，但不應以信仰反對生而為人平等權利，甚至造成對立。
「想與愛的人結婚，為什麼不可以？」他說，各自信仰理念與價值應與公民權利分開而論，同志族群並不想造成宗教間或社會對立，但希望同婚爭議能夠回歸普世價值討論。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。