信仰各自解讀 同志團體：勿造成對立

挺同婚方今年初即邀同志伴侶，前往以月老名聞遐邇的霞海城隍廟祈福，印證傳統信仰不分性別或性向。（陳宜加攝）

明天就是西洋情人節，拜月老、求姻緣正火熱，同志族群也不例外。挺同婚方今年初即邀同志伴侶，前往以月老名聞遐邇的霞海城隍廟祈福，印證傳統信仰不分性別或性向；各地知名月老廟也歡迎同志族群。由於反方有不少基於宗教而反對，同志團體呼籲，信仰有各自解讀，不應造成對立。

除了各地月老廟，傳統宗教的佛教界則有法師釋昭慧力挺同婚，曾以玄奘大學教授身分出席公聽會，以佛學觀點捍衛同婚權益，認為情慾本能、每個生命皆應得到快樂；她也曾為女同志證婚，成為世界第一個公開主持同婚的佛教法師。

宗教界日前發起連署，強調反方援引經典為立論依據，製造不同信仰間對立。鼓勵個人與社會負責看待婚姻家庭，保障寬容、公平與自由，同時正視傳統經典的多元詮釋。

不過，反方代表全國宗教大聯盟也曾集結佛教、一貫道、道教等多個宗教團體，共同聲明反對立場。中國佛教會理事長圓宗長老、新北市佛教會理事長淨耀法師說，中華傳統講求人倫道德，反對爭取個人自由卻傷害固有文化與倫理。

靈鷲山開山住持心道法師也屢屢接獲提問，他說，就個人層面是自由，同性或異性都有感情執取，各自負生命因果。但國家事務是管理問題，要符合倫理道德，尊重生態倫理、生命倫理體系，才會永續發揮維護社會秩序的體統。

面對傳統信仰在同婚爭議中扮演角色，台灣同志諮詢熱線理事長林維尼指出，信仰有各自解讀、尊重各自想像與立場，但不應以信仰反對生而為人平等權利，甚至造成對立。

「想與愛的人結婚，為什麼不可以？」他說，各自信仰理念與價值應與公民權利分開而論，同志族群並不想造成宗教間或社會對立，但希望同婚爭議能夠回歸普世價值討論。

(中時)