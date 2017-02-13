川普轟評價過高 梅莉史翠普感性回擊

奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）在一場淚水、無畏與幽默交織的激昂演說中，加倍痛批美國總統川普，並談到她1月首次抨擊他後成為攻擊目標的心路歷程。

美國「時代雜誌」（Time）引述美聯社報導，梅莉史翠普在全國性LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別者）團體「人權運動組織」（Human Rights Campaign）的募款盛會，對全場歡呼的觀眾談到川普在她發表金球獎得獎演說抨擊他後，推文稱她「評價過高」。

她說：「是的，我是我這時代評價最過高、獲獎最過多，也是目前受到最過多抨擊的女星。」引起哄堂大笑。

她提到，她希望能待在家「把碗盤放入洗碗機」就好，而不用站上講台高聲演說，但她職涯中「所有這些榮譽帶來的重擔」迫使她不得不勇於表達想法。

「將靶子放在你額頭上的感覺很可怕，這讓你面臨各種攻擊，以及納粹黨員或機器人軍團，甚至更糟糕的事，你唯一能做的方式就是，看你是否覺得自己必須這麼做，你必須這麼做！你沒有選擇，你就是得如此。」

「如果我們共同度過了這段危險時刻，如果他災難性的報復直覺不會讓我們迎接核冬天，我們得非常感謝這位總統，因為他讓我們領悟到自由有多麼脆弱。」

她說，全國人民已經了解到「1名自營商人能如何利用手中的行政權力，來對付人民、憲法與權利法案，行政當局手執的鞭子，能透過推文鞭笞、威脅、懲罰性羞辱、非法化媒體與所有假想敵，不僅定期如此，他也很容易被激怒。」（譯者：中央社周莉芳）1060213

(中央社)