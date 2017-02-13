美國加州暴雨 大水漫過水壩溢洪道
美國加州自今年1月20日後就出現多次暴雨，並造成各種災情，北加州奧羅威爾水壩（Oroville Dam）溢洪道不堪大量洪水造成損壞，混凝土塊從緊急溢洪道飛出，造成一個200英尺（60公尺）、30英尺（9公尺）深的破洞，幸而不會造成水壩本體的損壞，現在破口無法修理，必等等到枯水期才能修復。
洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，奧羅威爾大壩完成48年以來，首次因水位上漲而動用緊急溢洪道，雖然溢洪道受損，但與壩體結構無關，水資源部發言人艾瑞克.席(Eric See)說：「水庫水位不影響安全，目前大壩擋住了90%的水量，大壩仍然安全，不威脅下游社區。」
不過受損的溢洪道也就不能再用了，以免崩落的混凝土塊造成其他災難，因此加州政府封鎖了水門，但暴雨卻仍在持續，為了應變，工作人員開拓臨時溢洪道，工程人員會到大壩附近的山坡清除樹木，並挖掘石礫和其他碎屑，從山區疏解多餘洪水，這些洪水會經過山坡流入附近的費瑟河(Feather Rive)，疏解洪水。
但是流經山坡的洪水會使附近的齊諾克鮭魚孵化中心(Chinook)水質受影響， 為了鮭魚的復育，工作人員將復育池的鮭魚裝載到水箱車上，試圖將它們從泥漿和其他碎屑中拯救出來。
加州多年來都受到乾旱所苦，奧羅威爾湖多年來幾乎是滴雨未進，結果2017年的冬天就把湖水幾乎全部注滿，還在不到一個星期內就滿溢而出，可見極端氣候造成的災難已顯而易見。
至於大雨受損的溢洪道，官員估計它可能花費1億到2億美元才能夠修復，修復時程可能排在夏季。
(中時電子報)
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