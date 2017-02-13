孔雀開屏頻示愛！情人節來動物園看鳥類「放閃趣」

雄藍孔雀為了吸引雌藍孔雀的目光，努力撐起漂亮的尾屏。（台北市立動物園提供）

明天就是西洋情人節，也是情侶們絕不想錯過的專屬日子。台北市立動物園的鳥類們，彷彿也感受到情人節即將來臨的粉紅氛圍，許多角落都看得到不同鳥類賣力「放閃」。例如生態鳥園的鳥兒們早已默默各自帶開，兩兩黏踢踢，為了緊接而來的繁殖工作做好準備。

美洲木鴨兩兩分群各自帶開。（台北市立動物園提供）

走進動物園的生態鳥園，彷彿進入另一個多采多姿的世界，各種鳥類近在眼前，是動物園內非常受歡迎的區域。雖然寒流來襲氣溫冷颼颼，但已經可以聽到雄青鸞為了積極求偶，「窩~屋喔~」的大聲鳴叫；雄藍孔雀為了吸引雌藍孔雀的目光，也努力撐起漂亮的尾屏，讓生態鳥園在情人節將至的時刻，顯得好不熱鬧。

美洲木鴨單身漢。（台北市立動物園提供）

而生態鳥園中最逗趣的景象，主角非美洲木鴨莫屬，原先都是不分性別成群活動的牠們，現在已經默默地兩兩分群，幸運配對成功組，無論雌木鴨走到哪，雄木鴨總亦步亦趨地在後頭守衛著，但周圍不免有幾隻落單的單身漢，沒有伴侶但還有「好哥兒們」，一個水池兩樣情的畫面相當有趣！

黑袖鴿也成雙成對。（台北市立動物園提供）

在生態鳥園中仔細觀察，也不難看見綠簑鴿、黑袖鴿成雙成對地各自窩在一塊。水禽區去年剛報到的四隻粉紅背鵜鶘也搭上了情人節風潮，雖然外觀難辨公母，但其中兩隻粉紅背鵜鶘總是形影不離，至於「感情專一」的黑頸天鵝當然更是愛相隨，粉紅泡泡氛圍遊客輕易便能察覺。

粉紅背鵜鶘黏踢踢。（台北市立動物園提供）

西洋情人節將至，歡迎來到台北市立動物園看看動物朋友們的另類放閃，到鳥園區除了觀賞色彩繽紛的鳥類外，也別錯過今年內容豐富的生肖雞年特展喔！

(中時電子報)

綠簑鴿築巢。（台北市立動物園提供）