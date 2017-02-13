入主四缸重機 本田推36期零利率優惠

CB1100EX車款為本田熱銷的四缸重機產品之一。(圖／業者提供)

台灣本田宣布，為衝刺旗下四缸引擎重型機車銷售，2月份推出「新春圓夢 搶先入主魅力四缸」專案，凡購買CB650F、CBR650F、CB1100EX三款本田重機，且於2月底前領牌的消費者，可享36期分期零利率優惠。

台灣本田指出，在近年銷量成長的大型重型機車市場中，街跑車類型車款占比約45%，其中搭載直列四缸引擎的車款，更本田重機的銷售主力，目前台灣本田所販售的重機中，屬於較運動風格的CB650F、CBR650F，及以經典造型聞名的CB1100EX等3款車型，均搭載直列4汽缸引擎。

(工商)