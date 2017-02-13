韓歌手黃致列出道10週年 慈善送煤球

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南韓歌手黃致列為紀念出道10週年，特與粉絲們共同展開寒冬送煤球的慈善活動，為首爾江南九龍村的居民送去煤球，場面十分溫馨。

南韓「亞洲經濟」報導，黃致列於2007年2月12日發表專輯正式出道，至今已10年。粉絲們為了讓黃致列度過一個更有意義的紀念日，特別籌畫了此次寒冬慈善活動。

黃致列專程趕往送煤球現場，與粉絲們共同做慈善，留下美好回憶。

黃致列說，「十分感謝不顧天氣寒冷參與慈善活動的粉絲們，我感到很榮幸。」他並表示，希望今後還有機會與粉絲們共同進行此類活動。1060213

(中央社)