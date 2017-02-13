北韓媒體：北極星2號中程飛彈試射成功

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北韓媒體「中央通信社」今天報導稱，北韓新戰略武器體系─中程彈道飛彈「北極星」第2型昨天試射成功。北韓勞動黨委員長金正恩現場指導此次試射。

南韓聯合新聞通訊社引述北韓官媒報導，金正恩指示，基於去年8月潛射飛彈（SLBM）水下試射取得的成果，將這一武器體系研發成地對地彈道飛彈，延長射程。

據報導，12日上午7時55分許，北韓在平安北道芳峴一帶以90度角朝向朝鮮半島東部海域發射1枚彈道飛彈。飛彈飛行高度達500多公里，射程也達500公里。1060213

(中央社)