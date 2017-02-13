立院協商結論 24日處理試院人事同意權

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立法院今天朝野協商決定，將在24日上午在報告事項後，進行考試院副院長被提名人、考試委員被提名人的人事同意權投票表決。

前考試院副院長高永光、前考試委員蒲忠成相繼請辭，總統府提名保訓會主委李逸洋擔任考試院副院長、台北大學法律系教授陳慈陽擔任考試委員。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商，協商決定20日召開考試院副院長與考試委員人事同意權案公聽會、22日召開全院委員會進行審查，上午為對考試院副院長被提名人審查、下午為對考試委員被提名人審查，民進黨團、國民黨團各1小時，親民黨團、時代力量黨團各30分鐘。

24日上午在報告事項後進行人事同意權投票表決，當天不進行國是論壇，當天考試院副院長、考試委員人事同意權同時投票，當天下午則繼續進行行政院長施政方針報告並備詢。1060213

(中央社)