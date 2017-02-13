北市4國中小延後上課 家長多正面肯定

今天開學日，北市民族國小、湖田國小、民族國中、至善國中4校試辦延後上課，學生可在早上8時30分再到校，多數家長給予正面評價。

全台高中職去年起每週2天可延後到校，北市今年擇定4校試辦，民族、湖田國小全校實施，民族國小採每週一辦理、湖田國小則是週一至週五，時間從早上7時50分延至8時30分；民族、至善國中則是七、八年級學生每週2天可延後到校，時間從早上7時30分延至8時。

民族國小校長黃耀農說，學校三至六年級設有美術班，全校約有20名學生住新北市永和、林口、汐止、五股，有些學生自行搭公車上學、有些是家長接送，多半認為延後到校是一大福音。

黃耀農說，是否延後到校採彈性選擇，若學生要在早上7時50分前到校，學校會安排學生到圖書館進行晨讀，早自習時段，則讓孩子回到各班進行班級共讀。

民族國小六年級學生蔡佳霖與就讀五年級妹妹蔡佳穎、二年級弟弟蔡佳祐，家裡到學校約步行5分鐘的距離，今天延後上課，在家和媽媽、教育局長曾燦金、世大運吉祥物熊讚共進早餐。

蔡佳霖說，覺得延後到校有好有壞，好處是可以睡久一點，壞處是與同學互動較少；媽媽則贊成延後到校，她說，「多出20至30分鐘，可以訓練孩子一起做早餐」，增加親子互動。

三年級學生林曰瑟認為，延後到校「非常好」，可以晚20分鐘起床；胡姓家長今天帶一年級的兒子到校，也認為兒子可以睡久一點；還有家長說，早就應該這麼做。

曾燦金表示，讓學生延後到校，是希望學生能妥善利用時間，養成良好作息、增加親子相處時光。1060213

(中央社)