漢光演習 國防部：5月底前實兵操演

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媒體報導「今年漢光演習只兵推不實兵」，國防部今天表示，將配合於3月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃於5月底前實施實兵操演。

國防部今天發布新聞稿指出，今年漢光33號演習依「先電腦兵推、再實兵演練」流程不變，將配合於3月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃於5月底前實施實兵操演，以驗證國軍防衛作戰方策。

國防部表示，會定期發布相關訊息，讓國人有所了解，請國人對國軍戰訓整備安心。1060213

(中央社)