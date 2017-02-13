台女跨海視訊查覺大學生男友偏癱 即時求救醫大讚
台灣一名年輕女生和遠在澳洲求學的男友視訊時發現男友突然臉歪嘴斜，當下打電話向男友同學央求將他送醫，也搶在黃金時間將腦中風的男友從鬼門關救了回來；最近男主角返國尋求家庭醫師後續保養專業意見，醫師聽聞「緊急救命」情節，直讚最機警情人，也因為她處置迅速得宜，男大生才未留下任何後遺症。
這名25歲的男大生目前在澳洲某醫學院求學，去年底和女友視訊時女友發現他臉好像挎了下來，沒多久他也發現說話口齒不清、隨後跌落床下、失去聯繫，女友情急之下打電話給男大生同學求助，馬上將他送醫，一檢查腦就是臉部有血栓梗塞住，立即打血栓溶解劑，讓他很快就恢復。
這次發病後，男大生一個月間，他又發作了2次，都是腦梗塞，經檢查是粥狀血管病變，加上先天心臟卵圓孔未閉合，造成下肢血栓從卵圓孔衝到腦部，因為頻頻發作，男大生也在澳洲當地醫院接受導管栓塞以封閉器將卵圓孔閉合起來。
日前男大生返國過年，也趁機到昔日照顧他的醫師前中山醫學大學附設醫院先天性心臟病科主任陳豐霖的診所諮詢，陳豐霖聽聞這段發病救治經驗，直讚「多虧他的女友機警處置」，也將男大生的故事製成衛教影片上傳youtube
https://www.youtube.com/watch?v=z6S3hYwUjY4，籲先天性心臟病友應定期回診，不要輕忽小病徵。
(中時)
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