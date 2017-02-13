管碧玲率團抵印度 促國會交流經貿投資
立法院「台灣與印度國會議員友好協會」會長、民進黨籍立委管碧玲率團抵達印度訪問，她昨晚表示，希望能強化與印度國會交流，了解台商需求以提供政府建議。
駐印度代表田中光昨晚設宴款待管碧玲所率領的訪問團，也邀請台商在席間談在印度投資發展的心得與經驗。
管碧玲告訴中央社記者，由於印度國會的「印度台灣國會友誼論壇」（India-Taiwan Parliamentary Friendship Forum，ITPAF）去年底剛成立，她身為台灣與印度國會議員友好協會會長，首度率團拜會ITPAF，這也是台印度歷史性的一刻，希望增進雙方國會交流與合作。
在致詞時，管碧玲說，訪問團也將拜會印度執政黨印度人民黨（BJP），將由BJP秘書長接待，她盼透過雙方會面，了解印度政府的經濟政策，並鼓勵台商多到印度投資。
她引述印度外交部東亞司司長羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）的談話說，台灣到印度布局落後太多了，將來將成為台灣最大挑戰。
因此，管碧玲指出，政府提出的新南向政策是為下一代尋找經濟機會在哪裡，幫助台商找到自己的定位和角色，而印度絕對是第一優先。
她認為，鼓勵台商投資印度，現在最需要的是氛圍的創造和炒熱氣氛，這樣才會事半功倍。
管碧玲說，她此行帶台商來投資，也是對經濟部在印度的台灣投資窗口一項考驗，看看這個窗口是否能解決台商赴印度投資的所有問題。
其次，管碧玲表示，已在印度投資的台商經驗很重要，她希望聽取台商在本地投資的經驗與問題，把經驗傳遞給其他有意願到印度投資的台商，同時把相關問題帶回，向政府提出建議與參考。
這次隨團到印度訪問的亞洲不織布協會會長、南六企業董事長黃清山準備到古茶拉底省設廠，預計投資2000萬美元。1060213
(中央社)
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