碧昂絲爆乳登葛萊美 挺孕肚驚險後仰飆唱

碧昂絲挺雙胞胎孕肚後仰開唱，表演博得滿堂彩。（圖／美聯社）

第58屆葛萊美獎頒獎典禮於台北時間今（13日）上午隆重舉行，而碧昂絲（Beyonce）以《檸檬特調》專輯橫掃9獎，成為入圍大贏家，碧昂絲挺懷雙胞胎孕肚演出，成為一大看點，碧昂絲以亮片裝現身，大方秀雙胞胎孕肚，並隨音樂舞動身體、後仰演唱，向所有的母親、女性致敬，碧昂絲儘管身為孕婦依舊魅力十足。

碧昂絲挺孕肚登葛萊美表演，同時這也是她宣布懷雙胞胎後，首度公開露面，碧昂絲身穿薄紗亮片禮服，大方秀出雙胞胎孕肚，因應碧昂絲身懷六甲，表演多為靜態，而她坐在暗藏機關椅子上、後仰演唱，儘管表演有難度，碧昂絲依舊不時秀高音，相當敬業。

碧昂絲表演不時撫摸孕肚，模樣慈祥，儘管身為孕婦，表演依舊華麗、高水準，碧昂絲在葛萊美演出博得滿堂彩，全場來賓都起立為她鼓掌。

(中時電子報)