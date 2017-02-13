陸科技實力崛起 德媒：換外國模仿中國

圖為科技之城深圳的華強北路。(圖/新華社)

中國大陸過去扮演「世界工廠」的角色，隨著科技實力崛起，已逐漸過渡到「世界實驗室」。外媒評論，中國僅僅模仿別人的時代早已過去，如今到了模仿中國的時候！

德國《經理人雜誌》最新期刊載文章「從世界工廠到世界實驗室—中國科技實力的崛起」，該文以大陸深圳的科技發展條件為例，大膽預言中國大陸將走向自主創新的道路。

文章指出，深圳政府有發展高科技的強烈企圖，為吸引諾貝爾獎得主到該市參與研發，竟開出200平米(約60坪) 房子免費住10年，外加高達上百萬人民幣的補助。政策如此大方，也難怪能吸引到科技大頭，像是華為、騰訊、大疆在這裡設立總部。

Uber創辦人崔維斯．卡蘭尼克就說過「未來五年，中國的創新將多於矽谷」。他這句話的意思，是指中國人擁有創新精神，與美國人並無不同，而且正在勢頭上。

觀察中國近年的發展戰略，領導層積極要求企業轉型升級，希望未來能在主要科技項目領先，或至少能參與到全球競爭之列。目前領先的領域包括：網路支付方面，以阿里巴巴與騰訊最出名；無人機方面，大疆已是執世界之牛耳；人工智慧方面，也有華為與中興。

文章強調，上述企業的發展趨勢值得關注，它們標誌著中國單純模仿別人的時代已遠，外國嘗試模仿中國的時代已近。

(中時電子報)